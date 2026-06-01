Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
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Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
2’879.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
25.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
2’875.52 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.19%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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