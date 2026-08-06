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Palantir im Fokus 06.08.2026 22:12:00

Nach Kursfeuerwerk bei Palantir-Aktie: Cathie Wood macht Kasse

Nach Kursfeuerwerk bei Palantir-Aktie: Cathie Wood macht Kasse

Nach einem Kurssprung um fast 30 Prozent trennt sich Cathie Woods ARK Invest wieder von Palantir-Anteilen.

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  • ARK Invest verkaufte am 4. August 2026 insgesamt 39'233 Palantir-Aktien
  • Palantir-Aktie legte am selben Tag um fast 30 Prozent zu
  • Konzern hob Umsatzprognose 2026 auf 8,15 bis 8,158 Milliarden US-Dollar an

Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest hat nach einem kräftigen Kurssprung der Palantir-Aktie erneut Anteile abgestossen. Der Datenanalyse-Spezialist hatte zuvor mit Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen, was den Kurs nach oben trieb.

Palantir-Aktie: ARK Invest nimmt Gewinne mit

ARK Invest verkaufte am Dienstag insgesamt 39'233 Palantir-Aktien, verteilt auf den ARK Innovation ETF mit 31'469 Stück und den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF mit 7'764 Stück. Auslöser war der Kurssprung der Palantir-Aktie um 29,45 Prozent auf 162,66 US-Dollar an der NASDAQ am selben Tag, nachdem der Datenanalyse-Spezialist mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen hatte. Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag beläuft sich der Gegenwert der verkauften Aktien auf rund 6,38 Millionen US-Dollar.

Trotz des Verkaufs bleibt Palantir für ARK eine Kernposition. Am Mittwoch hielt der ARK Innovation ETF noch Palantir-Aktien im Wert von rund 226,95 Millionen US-Dollar, der genannte Blockchain-Fonds weitere rund 37,91 Millionen US-Dollar. Der Verkauf reiht sich in ein seit Anfang 2026 beobachtetes Muster ein, wonach ARK bei Kursschwäche zukauft und bei Kursstärke Gewinne mitnimmt. Bereits am 26. Juni 2026 hatte die Investmentgesellschaft nach einem 52-Wochen-Tief der Palantir-Aktie 30'528 Aktien über drei Fonds nachgekauft.

Palantir übertrifft Erwartungen deutlich

Palantir steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 93 Prozent auf 1,935 Milliarden US-Dollar, nach 1,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, und übertraf damit die Konsensschätzung von rund 1,81 Milliarden US-Dollar deutlich. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte auf 0,41 US-Dollar, nach 0,13 US-Dollar im Vorjahr, während Analysten im Schnitt mit einem Wert von 0,344 US-Dollar gerechnet hatten. Das US-Geschäft mit Unternehmenskunden wuchs im Quartal um 149 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar, das US-Regierungsgeschäft um 90 Prozent auf 809 Millionen US-Dollar.

Gestützt auf diese Entwicklung hob Palantir die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf eine Spanne von 8,15 bis 8,158 Milliarden US-Dollar an, deutlich über der bisherigen Spanne von 7,65 bis 7,662 Milliarden US-Dollar. Der Softwarekonzern betreibt mit Gotham, Foundry, Apollo und der Artificial Intelligence Platform vier Plattformen, die grosse Datenmengen in eine integrierte Datenbasis überführen beziehungsweise cloudunabhängig steuern. CEO Alex Karp positionierte das Unternehmen im Quartalsgespräch gegen führende KI-Anbieter wie OpenAI und Anthropic und betonte, Unternehmen könnten mit Palantir die Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten. UBS-Analyst Karl Keirstead hob sein Kursziel für die Palantir-Aktie am 4. August 2026 auf 220 US-Dollar an.

Im NASDAQ-Handel am Donnerstag gab die Palantir-Aktie einen Teil der Gewinne dieser Woche wieder ab und verlor 1,58 Prozent auf 155,92 US-Dollar. Ob ARK Invest sein Muster aus Zukäufen bei Schwäche und Verkäufen bei Stärke fortsetzt, dürfte sich an den kommenden täglichen Handelsmitteilungen der Investmentgesellschaft ablesen lassen.

Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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