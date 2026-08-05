SLI aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.74 Prozent stärker bei 2’332.82 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.591 Prozent fester bei 2’329.36 Punkten in den Handel, nach 2’315.68 Punkten am Vortag.

Bei 2’319.86 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’335.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 2’313.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der SLI noch bei 2’094.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 1’967.60 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.45 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’335.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 6.04 Prozent auf 68.14 CHF), Sika (+ 2.62 Prozent auf 195.50 CHF), Givaudan (+ 2.07 Prozent auf 3’403.00 CHF), Amrize (+ 2.06 Prozent auf 42.55 CHF) und Galderma (+ 2.00 Prozent auf 178.45 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-2.35 Prozent auf 84.86 CHF), Swiss Life (-1.13 Prozent auf 947.00 CHF), Swisscom (-0.88 Prozent auf 616.00 CHF), Alcon (-0.84 Prozent auf 56.74 CHF) und Holcim (-0.77 Prozent auf 72.62 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5’519’570 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 303.710 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch