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SMI aktuell 05.08.2026 17:58:13

Handel in Zürich: SMI steigt schlussendlich

Handel in Zürich: SMI steigt schlussendlich

Der SMI notierte zum Handelsende im Plus.

Givaudan
3399.08 CHF -0.85%
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Zum Handelsschluss kletterte der SMI im SIX-Handel um 0.61 Prozent auf 14’551.56 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.668 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.351 Prozent höher bei 14’514.00 Punkten, nach 14’463.23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14’568.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’466.40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 1.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’424.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, notierte der SMI bei 13’052.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der SMI bei 11’858.33 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.85 Prozent zu. Bei 14’656.05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sika (+ 2.62 Prozent auf 195.50 CHF), Givaudan (+ 2.07 Prozent auf 3’403.00 CHF), Amrize (+ 2.06 Prozent auf 42.55 CHF), Roche (+ 1.96 Prozent auf 364.70 CHF) und Geberit (+ 1.47 Prozent auf 564.60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-2.35 Prozent auf 84.86 CHF), Swiss Life (-1.13 Prozent auf 947.00 CHF), Swisscom (-0.88 Prozent auf 616.00 CHF), Alcon (-0.84 Prozent auf 56.74 CHF) und Holcim (-0.77 Prozent auf 72.62 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5’519’570 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 303.710 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.56 zu Buche schlagen. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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