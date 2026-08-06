Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

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Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,09 Prozent auf 4.243,21 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.247,04 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -0,93 Prozent auf 61,52 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 62,10 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,55 Prozent auf 1.732,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.742,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 0,37 Prozent auf 1.373,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.368,00 US-Dollar wert.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 3,81 Prozent auf 82,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 79,45 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf. Es geht 2,78 Prozent auf 77,31 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 75,22 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:23 Uhr auf. Es geht 0,15 Prozent auf 0,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,82 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -2,13 Prozent auf 3,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,17 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -1,61 Prozent auf 3,22 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,23 Prozent auf 2,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,34 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,37 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,46 Prozent.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,53 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -3,99 Prozent niedriger bei 1,51 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,50 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,52 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 310,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (309,30 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,07 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 2,77 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,75 Prozent auf 2,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,69 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend nach. Um -1,04 Prozent auf 0,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,97 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,30 Prozent auf 16,70 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 16,75 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 2,37 Prozent auf 102,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 100,39 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Reispreis um 1,07 Prozent auf 14,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,06 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,52 Prozent auf 576,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 579,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Aufwind. Um 19:02 Uhr zieht der Erdgaspreis - TTF um 6,08 Prozent auf 55,99 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 52,78 Euro gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch