Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3200 Franken auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Analyst Chris Counihan am Mittwoch nach Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef anlässlich des Investorentags des Aromenherstellers./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.