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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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30.03.2026
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31.03.2026 06:43:01

Givaudan Hold

Givaudan
2686.18 CHF 1.10%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3580 auf 2915 Franken gesenkt. Angesichts des Nahostkriegs könnte sich das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter verlangsamen, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei Givaudan hier den höchsten Risiken ausgesetzt./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Fallender Givaudan-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’915.00 CHF
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
- 		KGV*:
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