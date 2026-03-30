Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3580 auf 2915 Franken gesenkt. Angesichts des Nahostkriegs könnte sich das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter verlangsamen, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei Givaudan hier den höchsten Risiken ausgesetzt./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’915.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2’702.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2’686.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.52%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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