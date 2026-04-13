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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’794.00
CHF
-14.00
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13.04.2026
SWX
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14.04.2026 07:07:52

Givaudan Buy

Givaudan
2786.85 CHF -1.33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3500 Franken auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Schweizer habe die Markterwartungen im ersten Quartal erfüllt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Im Bereich Duftstoffe habe das Unternehmen besser abgeschnitten, bei Aromen etwas schwächer./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’500.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2’786.85 CHF 		Abst. Kursziel*:
25.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2’786.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
25.59%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
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