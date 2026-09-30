GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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30.09.2026 18:00:38
GEA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
So haben Experten die GEA-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von GEA wie folgt eingeschätzt.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von GEA mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 71,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der GEA-Aktie von 66,30 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|69,00 EUR
|4,07
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|67,50 EUR
|1,81
|14.09.2026
|Barclays Capital
|78,00 EUR
|17,65
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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