GEA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von GEA wie folgt eingeschätzt.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von GEA mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 71,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 5,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der GEA-Aktie von 66,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 69,00 EUR 4,07 22.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 67,50 EUR 1,81 14.09.2026 Barclays Capital 78,00 EUR 17,65 11.09.2026

Redaktion finanzen.ch