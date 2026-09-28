DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr abgeworfen

Am 28.09.2025 wurde die GEA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das GEA-Papier letztlich bei 62.40 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, befänden sich nun 160.256 GEA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 66.65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’681.09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6.81 Prozent.

Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 10.85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch