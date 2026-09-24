FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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24.09.2026 12:02:39
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. Fuchs zählt zu seinen Favoriten./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
42.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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22.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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18.09.26
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17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
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11.09.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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09.09.26
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04.09.26
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04.09.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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|08.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
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|FUCHS Hold
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|DZ BANK
|31.07.25
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