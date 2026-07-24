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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

37.18
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1.04
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24.07.2026
SWX
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27.07.2026 07:35:26

FUCHS SE VZ Hold

FUCHS
38.01 CHF 2.81%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45,30 auf 41,00 Euro gesenkt. Dass der Schmierstoffhersteller mit seinen am Mittwoch vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben habe, sei auf den ersten Blick ermutigend, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst ist jedoch vorsichtig und sieht für das Übertreffen vor allem vorübergehende Faktoren. Dabei nennt er zum einen Probleme bei der Grundölversorgung von Wettbewerbern wie Shell sowie auch Vorabkäufe von Endkunden, die aufgrund des Iran-Konflikts besorgt über die Verfügbarkeit von Schmierstoffen gewesen seien./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Hold
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40.98 € 		Abst. Kursziel*:
0.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.49%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
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07:35 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 FUCHS Kaufen DZ BANK
23.07.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
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