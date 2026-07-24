FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fuchs SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45,30 auf 41,00 Euro gesenkt. Dass der Schmierstoffhersteller mit seinen am Mittwoch vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben habe, sei auf den ersten Blick ermutigend, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst ist jedoch vorsichtig und sieht für das Übertreffen vor allem vorübergehende Faktoren. Dabei nennt er zum einen Probleme bei der Grundölversorgung von Wettbewerbern wie Shell sowie auch Vorabkäufe von Endkunden, die aufgrund des Iran-Konflikts besorgt über die Verfügbarkeit von Schmierstoffen gewesen seien./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Hold
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.98 €
|
Abst. Kursziel*:
0.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.49%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Analysen zu FUCHS SE VZ
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