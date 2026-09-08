FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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08.09.2026 07:39:59
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Angelina Glazova passte am Montag ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller an die jüngsten Markt- und Wechselkursentwicklungen an. Mit Blick auf die anstehenden Drittquartalszahlen sieht sie das Unternehmen auf Kurs in Richtung des oberen Endes der Jahreszielspannen./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.58 €
|
Abst. Kursziel*:
15.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.46%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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