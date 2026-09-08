NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Angelina Glazova passte am Montag ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller an die jüngsten Markt- und Wechselkursentwicklungen an. Mit Blick auf die anstehenden Drittquartalszahlen sieht sie das Unternehmen auf Kurs in Richtung des oberen Endes der Jahreszielspannen./gl/ag;