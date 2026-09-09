Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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09.09.2026 15:58:18
XETRA-Handel MDAX notiert nachmittags im Minus
Der MDAX bewegt sich aktuell im Minus.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1.40 Prozent schwächer bei 32’087.96 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 359.764 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.589 Prozent auf 32’352.59 Punkte an der Kurstafel, nach 32’544.30 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 32’446.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32’065.36 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.779 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 32’407.20 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 31’642.54 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 30’326.53 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 0.92 Prozent auf 60.45 EUR), Schaeffler (+ 0.54 Prozent auf 7.47 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0.38 Prozent auf 42.78 EUR), CTS Eventim (+ 0.35 Prozent auf 56.75 EUR) und K+S (+ 0.23 Prozent auf 17.38 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil KION GROUP (-4.45 Prozent auf 46.21 EUR), HENSOLDT (-4.37 Prozent auf 77.94 EUR), RENK (-3.70 Prozent auf 42.52 EUR), AUTO1 (-3.56 Prozent auf 20.58 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.89 Prozent auf 84.10 EUR).
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 785’186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39.829 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|XETRA-Handel MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
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12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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09:29
|HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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09:28
|XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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08.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
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08.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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|DZ BANK
|12.08.26
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|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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