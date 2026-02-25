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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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31.07.2026 15:15:31

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt seinen diese solide ausgefallen, getragen von einer starken Umsatzentwicklung. Gründe hierfür seien Vorzieheffekte, eine eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern sowie Wachstum aus eigener Kraft. Wie zuvor bereits berichtet, impliziere die Prognose für das zweite Halbjahr ein operatives Ergebnis (Ebit) deutlich unter dem Niveau des ersten Halbjahres. Dies sei auf Vorzieheffekte im ersten Halbjahr und steigende Rohstoffpreise zurückzuführen, welche auf die Margen drückten./rob/err/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.42 € 		Abst. Kursziel*:
18.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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