FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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11.09.2026 10:02:23
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FUCHS SE VZ gewesen.
FUCHS SE VZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 36.98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 270.416 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 42.16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’400.76 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 11’400.76 EUR entspricht einer Performance von +14.01 Prozent.
Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich zuletzt auf 5.09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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