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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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03.08.2026 12:49:44

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestützt auf eine robuste Nachfrage, Vorzieheffekte und Lieferengpässe bei Wettbewerbern sei das zweite Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schmierstoffherstellers habe aber davor gewarnt, der Schwung des ersten Halbjahres könnte für den Rest des Jahres nicht einfach fortgeschrieben werden - auch wegen Belastungen durch Rohstoffkosten./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.72 € 		Abst. Kursziel*:
32.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.00%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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