FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestützt auf eine robuste Nachfrage, Vorzieheffekte und Lieferengpässe bei Wettbewerbern sei das zweite Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schmierstoffherstellers habe aber davor gewarnt, der Schwung des ersten Halbjahres könnte für den Rest des Jahres nicht einfach fortgeschrieben werden - auch wegen Belastungen durch Rohstoffkosten./rob/tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.72 €
|
Abst. Kursziel*:
32.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.00%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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