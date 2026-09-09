Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
09.09.2026 12:26:15
Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer
Der MDAX notiert am Mittag im negativen Bereich.
Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1.11 Prozent leichter bei 32’182.34 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 359.764 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.589 Prozent tiefer bei 32’352.59 Punkten in den Handel, nach 32’544.30 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32’446.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32’174.25 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.487 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 32’407.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’642.54 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 30’326.53 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3.88 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 0.84 Prozent auf 13.26 EUR), Nemetschek SE (+ 0.57 Prozent auf 61.95 EUR), TAG Immobilien (+ 0.49 Prozent auf 12.19 EUR), Evonik (+ 0.27 Prozent auf 18.42 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0.14 Prozent auf 42.68 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AUTO1 (-3.84 Prozent auf 20.52 EUR), JENOPTIK (-3.28 Prozent auf 40.06 EUR), AIXTRON SE (-3.02 Prozent auf 37.19 EUR), KION GROUP (-2.83 Prozent auf 46.99 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.65 Prozent auf 139.40 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 509’421 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39.829 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.27 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32’122.06
|-1.30%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.