Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer

Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1.11 Prozent leichter bei 32’182.34 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 359.764 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.589 Prozent tiefer bei 32’352.59 Punkten in den Handel, nach 32’544.30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32’446.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32’174.25 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.487 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 32’407.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’642.54 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 30’326.53 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3.88 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 0.84 Prozent auf 13.26 EUR), Nemetschek SE (+ 0.57 Prozent auf 61.95 EUR), TAG Immobilien (+ 0.49 Prozent auf 12.19 EUR), Evonik (+ 0.27 Prozent auf 18.42 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0.14 Prozent auf 42.68 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AUTO1 (-3.84 Prozent auf 20.52 EUR), JENOPTIK (-3.28 Prozent auf 40.06 EUR), AIXTRON SE (-3.02 Prozent auf 37.19 EUR), KION GROUP (-2.83 Prozent auf 46.99 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.65 Prozent auf 139.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 509’421 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39.829 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.27 Prozent.

Redaktion finanzen.ch