MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FUCHS SE VZ-Anteile 40.49 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24.701 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 42.58 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’051.75 EUR wert. Mit einer Performance von +5.17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 5.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch