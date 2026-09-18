MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem FUCHS SE VZ-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41.22 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.426 FUCHS SE VZ-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 41.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.10 EUR wert. Damit wäre die Investition 0.10 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 5.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch