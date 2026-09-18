FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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18.09.2026 10:02:29
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren FUCHS SE VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem FUCHS SE VZ-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41.22 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.426 FUCHS SE VZ-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 41.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.10 EUR wert. Damit wäre die Investition 0.10 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 5.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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