FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fuchs SE nach Quartalszahlen von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege über den Markterwartungen, doch die im Vorquartal nach unten angepassten Jahresziele habe der Schmierstoffhersteller bestätigt, schrieb Peter Spengler am Freitag. Da er bis Ende 2026 keine Verbesserung der makroökonomischen Situation erwartet, sieht er kurzfristig keine großen positiven Impulse für den Aktienkurs./rob/gl/ag;