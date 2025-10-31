Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’240 -0.6%  SPI 16’990 -0.4%  Dow 47’522 0.0%  DAX 23’993 -0.5%  Euro 0.9283 0.1%  EStoxx50 5’671 -0.5%  Gold 4’031 -0.2%  Bitcoin 88’355 1.9%  Dollar 0.8036 0.2%  Öl 65.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Experte betont: Gold behält seinen unvergleichlichen Wert auf lange Sicht
Chevron und Exxon verdienen mehr - Aktien uneins
Bayer-Aktie wenig schwächer: Prüfung von weiteren rechtlichen Schritten nach Niederlage im Fall Erickson
Statt NVIDIA-Aktie: Dieser Baukonzern profitiert vom KI-Boom und erreicht neue Rekorde
Suche...
Plus500 Depot

FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

36.98
CHF
1.40
CHF
3.93 %
14:28:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 12:35:19

FUCHS SE VZ Verkaufen

FUCHS
36.98 CHF 3.93%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fuchs SE nach Quartalszahlen von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege über den Markterwartungen, doch die im Vorquartal nach unten angepassten Jahresziele habe der Schmierstoffhersteller bestätigt, schrieb Peter Spengler am Freitag. Da er bis Ende 2026 keine Verbesserung der makroökonomischen Situation erwartet, sieht er kurzfristig keine großen positiven Impulse für den Aktienkurs./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Verkaufen
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
40.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
39.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse