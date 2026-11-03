Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Margen im Segment Biopharmazeutika seien bereits auf dem Niveau, das sie im Jahr 2030 erreichen sollen. Das Unternehmen habe die Kapazitäten, in längerfristiges Wachstum zu investieren./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.59 €
|
Abst. Kursziel*:
18.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
49.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.25%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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06:57
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03.11.26
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
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02.11.26
|Grünes Vorzeichen bei Fresenius-Aktie: Allianz erweitert Biosimilars-Portfolio - Ausblick bestätigt (Dow Jones)
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02.11.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
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02.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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02.11.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Fresenius SE-Aktie mit Overweight (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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Aktien in diesem Artikel
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