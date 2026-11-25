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|Profitable Fresenius SE-Anlage?
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25.11.2026 10:02:18
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag bei 47.66 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.982 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 52.62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’104.07 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.41 Prozent angezogen.
Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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