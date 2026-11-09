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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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09.11.2026
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10.11.2026 07:16:43

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 55 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hob am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine operative Ergebnisschätzung für die Bad Homburger. Nach dem jüngsten Deal mit dem Auftragsfertiger WuXi Biologics stehe das Biopharma-Geschäft umso mehr im Fokus./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.82 € 		Abst. Kursziel*:
17.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
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09.11.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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04.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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