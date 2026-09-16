LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veränderungsrate, wesentlicher Parameter für die Steigerung der Kostenerstattung von Krankenhausleistungen, dürfte für 2027 auf 4,85 Prozent festgelegt werden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Er sieht dies positiv und als Beruhigung der Ergebnissorgen der Anleger bei der Tochter Helios./ag;