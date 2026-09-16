|Frühes Investment
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16.09.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Dogecoin Investoren gebracht.
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Am 15.09.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0.2470 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10’000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40’478.62 Dogecoin. Die gehaltenen Dogecoin wären am 15.09.2026 3’245.15 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0.080170 USD lag. Die Abnahme von 10’000 USD zu 3’245.15 USD entspricht einer negativen Performance von 67.55 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0.068944 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Dogecoin am 17.09.2025 bei 0.2819 USD..
Redaktion finanzen.net
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