RWE Aktie 355277 / US74975E3036
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16.09.2026 20:26:00
RWE erhöht Anteil an Amprion weiter – Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft - Aktie steige
RWE erhöht seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion weiter. Wie der Energiekonzern mitteilte, erwirbt er weitere 3 Prozent an M31 und hält künftig die Mehrheit an der Beteiligungsgesellschaft.
Der weitere Ausbau der Beteiligung unterstreiche die Bedeutung von Amprion für das RWE-Portfolio, erklärte der DAX-Konzern am Mittwoch. Das regulierte Netzgeschäft ergänze die bestehenden Investitionsschwerpunkte in Erneuerbare Energien, Batteriespeicher und flexible Erzeugung. Mit seinem Höchstspannungsnetz nehme Amprion eine zentrale Rolle im deutschen Energiesystem ein und leiste einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit sowie zum Gelingen der Energiewende.
Amprion betreibt einen wesentlichen Teil des deutschen Stromübertragungsnetzes, also der grossen Stromtrassen, die quer durchs Land verlaufen.
Auf Tradegate legt die RWE-Aktie am Abend rund drei Prozent zu.
DOW JONES
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