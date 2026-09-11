Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LUS-DAX-Marktbericht
|
11.09.2026 15:58:15
Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus
LUS-DAX-Handel aktuell.
Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.87 Prozent höher bei 25’566.00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’585.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’345.00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der LUS-DAX 26’398.00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’611.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Wert von 23’752.00 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.07 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2.81 Prozent auf 57.37 EUR), Siemens (+ 2.67 Prozent auf 265.00 EUR), Fresenius SE (+ 2.40 Prozent auf 45.78 EUR), Siemens Energy (+ 2.39 Prozent auf 144.18 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2.01 Prozent auf 28.44 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-2.76 Prozent auf 51.87 EUR), Rheinmetall (-2.65 Prozent auf 989.50 EUR), Brenntag SE (-1.34 Prozent auf 60.52 EUR), Deutsche Börse (-1.18 Prozent auf 276.40 EUR) und Henkel vz (-0.84 Prozent auf 73.06 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1’678’056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 211.057 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stabil (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’572.00
|0.90%
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.