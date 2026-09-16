|Geldpolitik
|
16.09.2026 20:14:00
US-Notenbank hebt Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte an
Die US-Notenbank strafft wie erwartet ihre Geldpolitik.
Wie die Federal Reserve mitteilte, steigt der Zielsatz für die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 (bisher: 3,50 bis 3,75 Prozent). Das entspricht der Erwartung von Volkswirten und Marktteilnehmern. Das Abstimmungsergebnis war einstimmig. Fed-Chairman Kevin Warsh hatte die Öffentlichkeit in seiner Rede in Jackson Hole auf die Möglichkeit höherer Leitzinsen eingestimmt, als er sagte, dass sich die "zugrunde liegenden Trends" der Inflation nicht nennenswert verbessert hätten und dass die Fed "noch Arbeit vor sich" habe, falls die zugrunde liegende Inflation nicht zum Zielwert zurückkehren. Der Arbeitsmarktbericht für August war besser als erwartet ausgefallen, während zugleich die Kernverbraucherpreise deutlicher als erwartet stiegen.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Mesut Dogan / Shutterstock.com
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Der Dow kommt kaum vom Fleck. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.