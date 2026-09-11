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11.09.2026 12:26:16
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert am Mittag
Der LUS-DAX gewinnt am Mittag an Fahrt.
Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.78 Prozent auf 25’542.00 Punkte zu.
Bei 25’550.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’345.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’398.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’611.00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 23’752.00 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3.97 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Punkte.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 144.24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.85 Prozent auf 507.20 EUR), Siemens (+ 1.80 Prozent auf 262.75 EUR), Fresenius SE (+ 1.68 Prozent auf 45.46 EUR) und Infineon (+ 1.58 Prozent auf 56.68 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-2.66 Prozent auf 51.92 EUR), SAP SE (-1.10 Prozent auf 175.86 EUR), Brenntag SE (-0.98 Prozent auf 60.74 EUR), Continental (-0.71 Prozent auf 70.20 EUR) und adidas (-0.39 Prozent auf 142.15 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 856’370 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7.11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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