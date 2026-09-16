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Anlage im Check 16.09.2026 19:43:08

Wie viel Verlust bei einem Investment in Tether von vor 5 Jahren angefallen wäre

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So viel hätten Investoren mit einem frühen Tether-Investment verlieren können.

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Vor 5 Jahren wurde Tether bei 1.000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in USDT investiert hätte, hätte er nun 9’996.20 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 15.09.2026 gerechnet (0.9992 USD), wäre das Investment nun 9’988.60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.11 Prozent verringert.

Am 04.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

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