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DAX-Performance 11.09.2026 12:26:16

Gewinne in Frankfurt: DAX liegt mittags im Plus

Gewinne in Frankfurt: DAX liegt mittags im Plus

Der DAX macht am Freitag Gewinne.

Siemens Energy
136.02 CHF 2.36%
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Um 12:08 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.71 Prozent nach oben auf 25’541.27 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.132 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.464 Prozent auf 25’478.84 Punkte an der Kurstafel, nach 25’361.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 25’396.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’541.27 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1.91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26’391.42 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24’209.71 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 23’703.65 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.08 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 144.24 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.85 Prozent auf 507.20 EUR), Siemens (+ 1.80 Prozent auf 262.75 EUR), Fresenius SE (+ 1.68 Prozent auf 45.46 EUR) und Infineon (+ 1.58 Prozent auf 56.68 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen BASF (-2.66 Prozent auf 51.92 EUR), SAP SE (-1.10 Prozent auf 175.86 EUR), Brenntag SE (-0.98 Prozent auf 60.74 EUR), Continental (-0.71 Prozent auf 70.20 EUR) und adidas (-0.39 Prozent auf 142.15 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 856’370 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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