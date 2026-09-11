Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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11.09.2026 15:58:15
DAX aktuell: DAX mit Gewinnen
Der DAX gewinnt am Nachmittag an Fahrt.
Um 15:41 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.76 Prozent aufwärts auf 25’554.02 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.132 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.464 Prozent auf 25’478.84 Punkte an der Kurstafel, nach 25’361.15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’581.22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’396.38 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1.86 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 26’391.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der DAX mit 24’209.71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’703.65 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.13 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 2.81 Prozent auf 57.37 EUR), Siemens (+ 2.67 Prozent auf 265.00 EUR), Fresenius SE (+ 2.40 Prozent auf 45.78 EUR), Siemens Energy (+ 2.39 Prozent auf 144.18 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2.01 Prozent auf 28.44 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil BASF (-2.76 Prozent auf 51.87 EUR), Rheinmetall (-2.65 Prozent auf 989.50 EUR), Brenntag SE (-1.34 Prozent auf 60.52 EUR), Deutsche Börse (-1.18 Prozent auf 276.40 EUR) und Henkel vz (-0.84 Prozent auf 73.06 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’678’056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.057 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.73 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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