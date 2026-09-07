ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen, wie er am Montag schrieb. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher aktuell eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten./ag/gl;