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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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07.09.2026
SWX
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08.09.2026 07:16:07

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen, wie er am Montag schrieb. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher aktuell eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 13:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 13:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56.00 €
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
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