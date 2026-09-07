Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen, wie er am Montag schrieb. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher aktuell eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.15 €
|
Abst. Kursziel*:
29.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.90%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
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