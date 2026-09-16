Barclays Capital: Fresenius SE-Aktie erhält Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veränderungsrate, wesentlicher Parameter für die Steigerung der Kostenerstattung von Krankenhausleistungen, dürfte für 2027 auf 4,85 Prozent festgelegt werden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Er sieht dies positiv und als Beruhigung der Ergebnissorgen der Anleger bei der Tochter Helios.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:57 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.5 Prozent auf 46.08 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 24.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 258’991 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 5.9 Prozent abwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT



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