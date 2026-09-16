Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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16.09.2026 14:13:44
Barclays Capital: Fresenius SE-Aktie erhält Overweight
Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der Fresenius SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veränderungsrate, wesentlicher Parameter für die Steigerung der Kostenerstattung von Krankenhausleistungen, dürfte für 2027 auf 4,85 Prozent festgelegt werden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Er sieht dies positiv und als Beruhigung der Ergebnissorgen der Anleger bei der Tochter Helios.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 13:57 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.5 Prozent auf 46.08 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 24.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 258’991 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 5.9 Prozent abwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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