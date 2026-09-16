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Index-Performance 16.09.2026 12:26:17

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen

Wenig Veränderung ist am Mittag in Frankfurt zu beobachten.

Siemens Energy
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Am Mittwoch legt der DAX um 12:07 Uhr via XETRA um 0.07 Prozent auf 25’421.25 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.120 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.448 Prozent höher bei 25’515.96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’402.28 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25’361.70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’524.04 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0.304 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’440.31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, stand der DAX noch bei 24’910.41 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der DAX noch bei 23’329.24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 3.49 Prozent auf 391.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), RWE (+ 1.78) Prozent auf 59.32 EUR), Infineon (+ 1.67 Prozent auf 55.24 EUR) und Fresenius SE (+ 1.38 Prozent auf 46.02 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-3.31 Prozent auf 78.34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.70 Prozent auf 45.31 EUR), Zalando (-1.93 Prozent auf 21.33 EUR), BMW (-1.65 Prozent auf 61.82 EUR) und SAP SE (-1.54 Prozent auf 184.20 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 812’650 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.981 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7.10 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com
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