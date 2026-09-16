DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fresenius SE-Papier an diesem Tag 40.83 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.449 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (45.39 EUR), wäre das Investment nun 111.18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11.18 Prozent erhöht.

Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.74 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch