Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’236 -0.1%  SPI 20’001 -0.2%  Dow 51’898 0.1%  DAX 24’878 0.1%  Euro 0.9258 0.1%  EStoxx50 6’253 0.4%  Gold 4’056 1.2%  Bitcoin 53’948 2.1%  Dollar 0.8109 0.1%  Öl 91.2 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882ABB1222171Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lonza lizenziert ADC-Technologien an Engitix - Aktie leichter
KI-Riese NVIDIA greift zu - Nebius-Aktie rückt ins Rampenlicht
Goldriese Barrick Mining steigt bei Kingfisher Metals ein - Aktie im Plus
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Eli Lilly im Fadenkreuz: Novo Nordisk klagt wegen mutmasslich irreführender Werbeaussagen
Suche...
Plus500 Depot

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

39.86
CHF
1.12
CHF
2.89 %
13:47:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 14:03:55

Fresenius SECo Buy

Fresenius
40.07 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem ermutigenden ersten Quartal gebe es noch Aufwärtspotenzial, schrieb James Vane-Tempest in einer Vorschau am Dienstag. Das Ernährungsgeschäft Kabi könne profitabler werden und bei dem Krankenhausbetreiber Helios sorge die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung für mehr Klarheit./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.29 € 		Abst. Kursziel*:
27.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.05%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten