13.03.2026 14:20:00
Stellantis-Aktie schwächer: Autobauer spricht wohl mit chinesischen Herstellern über Europa-Investitionen
Stellantis hat laut Berichten mit chinesischen Autoherstellern über Investitionen in sein schwächelndes europäisches Geschäft gesprochen, darunter Xiaomi und Xpeng.
Zu den diskutierten Optionen gehörten der Erwerb von Anteilen an Maserati oder anderen Automarken. In den Gesprächen sei es laut den Insidern auch um Zugang zu den Produktionskapazitäten hierzulande gegangen. Chinesische Hersteller wollen in Europa wachsen.
Stellantis erklärte laut Bloomberg, man äussere sich nicht zu Spekulationen, während ein Medienvertreter von Xpeng eine Stellungnahme ablehnte und Xiaomi auf diese Bitte zunächst nicht reagierte.
Die Stellantis-Aktie notiert an der Euronext in Paris am Freitag zeitweise 0,82 Prozent tiefer bei 5,922 Euro.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
