Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Der Iran-Krieg wirke sich nur vorübergehend und nicht strukturell auf die Düngemittelmärkte aus, schrieb Andrew Wong am Donnerstag. Die Branchenaktien preisten bereits ein Szenario eines längeren Krieges ein, bei dem die Preise bis 2026 und bis Anfang 2027 auf einem hohen Niveau bleiben dürften./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 80.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 83.10
|
Abst. Kursziel*:
-3.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 82.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.25%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
18.02.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|15:29
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|15:29
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|15:29
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
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