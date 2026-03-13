Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’918 0.0%  Dow 46’681 0.0%  DAX 23’455 -0.6%  Euro 0.9038 -0.1%  EStoxx50 5’716 -0.6%  Gold 5’032 -1.2%  Bitcoin 56’866 2.6%  Dollar 0.7895 0.5%  Öl 101.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BioNTech-Aktie nach Führungswechsel im Blick: Vorstand trennt sich von grossem Aktienpaket
Alphabet-Aktie stabil: YouTube-Werbung muss klarer gekennzeichnet werden
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
Meta-Aktie verliert: Gericht untersagt WhatsApp-Datenübermittlung an Facebook
Ford-Aktie tiefer: Entwarnung beim Stellenabbau in Köln
Suche...
eToro entdecken

Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

72.90
EUR
-0.96
EUR
-1.30 %
16:47:22
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 15:29:18

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Nutrien
72.90 EUR -1.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Der Iran-Krieg wirke sich nur vorübergehend und nicht strukturell auf die Düngemittelmärkte aus, schrieb Andrew Wong am Donnerstag. Die Branchenaktien preisten bereits ein Szenario eines längeren Krieges ein, bei dem die Preise bis 2026 und bis Anfang 2027 auf einem hohen Niveau bleiben dürften./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:50 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 80.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 83.10 		Abst. Kursziel*:
-3.73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 82.69 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.25%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:29 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
19.02.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen