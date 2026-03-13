United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
United Internet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
United Internet AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
26.04 €
Abst. Kursziel*:
-3.99%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
25.96 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.70%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
09:29
|Börse Frankfurt: TecDAX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
09.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
09.03.26
|Schwacher Handel: TecDAX am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
09.03.26
|TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
04.03.26
|EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu United Internet AG
|13:56
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|23.30
|-3.48%
