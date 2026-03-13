Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’909 0.5%  SPI 17’985 0.4%  Dow 46’933 0.6%  DAX 23’620 0.1%  Euro 0.9041 -0.1%  EStoxx50 5’762 0.2%  Gold 5’088 -0.1%  Bitcoin 58’135 4.9%  Dollar 0.7875 0.2%  Öl 100.1 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fraport-Aktie fällt: Neuer COO - Dividende wird künftig an Verschuldung ausgerichtet
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
Bitcoin steigt wieder: Institutionelle Akzeptanz und geopolitische Einflüsse im Fokus
Analysten-Meinungen zur RENK-Aktie gespalten - Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneins
Adobe-Aktie bricht dennoch ein: Starke Quartalszahlen - Suche nach neuem Chef beginnt
Suche...
eToro entdecken

United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

23.22
CHF
-0.92
CHF
-3.81 %
15:23:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 13:56:51

United Internet Equal Weight

United Internet
23.50 CHF -4.77%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
26.04 € 		Abst. Kursziel*:
-3.99%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
25.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.70%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu United Internet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu United Internet AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:56 United Internet Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 United Internet Buy UBS AG
15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen