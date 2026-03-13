Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 0.5%  SPI 17’985 0.4%  Dow 46’899 0.5%  DAX 23’617 0.1%  Euro 0.9041 -0.1%  EStoxx50 5’763 0.3%  Gold 5’088 -0.1%  Bitcoin 58’135 4.9%  Dollar 0.7875 0.2%  Öl 100.1 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht
Bitcoin steigt wieder: Institutionelle Akzeptanz und geopolitische Einflüsse im Fokus
Adobe-Aktie bricht dennoch ein: Starke Quartalszahlen - Suche nach neuem Chef beginnt
Nach EU-Strafe: Musks X legt Vorschläge für Änderungen vor
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
eToro entdecken

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

21.00
CHF
1.56
CHF
8.02 %
15:18:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 13:47:06

Zalando Market-Perform

Zalando
21.70 CHF 9.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Zalando von 23 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Nach einem deutlichen Kursrückgang seien Chancen und Risiken der Aktie nun ausgewogener, schrieb William Woods am Donnerstagabend in seiner Neubewertung. Auch die Gewinnschätzungen seien in den vergangenen 12 Monaten sichtbar zurückgekommen. Dazu habe das Management des Online-Modehändlers begonnen, Mittel an die Aktionäre auszuschütten, und der Barmittelzufluss habe sich verbessert. Woods bevorzugt aber weiterhin Inditex und Next./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Market-Perform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
23.33 € 		Abst. Kursziel*:
7.16%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
23.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.84%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:47 Zalando Market-Perform Bernstein Research
11:40 Zalando Buy UBS AG
11:28 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10:03 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:42 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Zalando 21.23 9.21% Zalando