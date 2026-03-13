Ulta Beauty-Aktie fällt: Umsatzwachstumsprognose für 2026 enttäuscht

• Anleger stossen Ulta Beauty-Aktie ab• Umsatz im vierten Quartal über den Erwartungen• Verlangsamung des Wachstums erwartet

Ulta Beauty verbuchte im vierten Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,01 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis verfehlte somit die Schätzungen der Analysten, die sich auf 8,03 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ein Plus 8,46 US-Dollar je Aktie erzielt.

Der Umsatz von Ulta Beauty im Schlussquartal wuchs auf 3,90 Milliarden US-Dollar, nach 3,49 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das vierte Quartal auf 3,82 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwarteten die Experten im Vorfeld einen Gewinn je Aktie von 25,66 US-Dollar. Tatsächlich berichtete Ulta Beauty ein Plus von 25,64 US-Dollar je Aktie, nach 25,34 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 12,39 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die Analystenprognosen von 12,32 Milliarden US-Dollar. Im Fiskaljahr zuvor hatte der Gesamtumsatz bei 11,30 Milliarden US-Dollar gelegen.

Ausblick enttäuscht

Der Kosmetik- und Parfümhändler enttäuschte Anleger allerdings insbesondere dadurch, dass er für dieses Geschäftsjahr eine Verlangsamung des Wachstums prognostiziert. So wurde für das neue Geschäftsjahr eine Prognose für ein Umsatzwachstum von 6,0 bis 7,0 Prozent und ein Anstieg des verwässerten Gewinns je Aktie von 9,4 bis 11,4 Prozent abgegeben.

Im Handel an der NASDAQ bewegt sich die Ulta Beauty-Aktie am Freitag zeitweise 11,79 Prozent tiefer bei 551,06 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch