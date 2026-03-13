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Krypto-Marktbericht 13.03.2026 17:23:14

Kryptokurse am Freitagnachmittag

Kryptokurse am Freitagnachmittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

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Am Freitagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:10 kletterte Bitcoin um 1,66 Prozent auf 71.714,92 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (71.714,92 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,1 Prozent auf 9,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 1,48 Prozent auf 55,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 54,59 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 2,53 Prozent auf 2.129,11 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.076,55 US-Dollar.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 463,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (455,50 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,65 Prozent.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,73 Prozent auf 1,410 US-Dollar, nach 1,386 US-Dollar am Vortag.

Nach 350,34 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Freitagnachmittag um 1,38 Prozent auf 355,16 US-Dollar gestiegen.

Daneben steigt Cardano um 3,17 Prozent auf 0,2718 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2634 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1604 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:09 bei 0,1635 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Freitagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2897 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2891 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagnachmittag hinzu. Um 1,35 Prozent auf 661,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 652,48 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dogecoin-Kurs um 3,54 Prozent auf 0,0982 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0948 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Solana-Kurs um 3,08 Prozent auf 89,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,95 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann Avalanche Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Avalanche-Kurs um 2,22 Prozent auf 9,898 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,683 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Chainlink am Freitagnachmittag hinzu. Um 2,28 Prozent auf 9,271 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,065 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Sui-Kurs um 2,20 Prozent auf 1,015 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9933 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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