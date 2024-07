NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die in knapp einem Monat anstehenden Quartalszahlen des Flughafenbetreibers dürften von den Auswirkungen von Lieferkettenproblemen sowie der Schließung eines Fraport-Flughafens in Brasilien geprägt sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auch nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sieht sie kaum Kurstreiber. Die wesentlichen Bedenken blieben das noch hinterherhinkende Verkehrsaufkommen am Frankfurter Flughafen und das Ausmaß der Investitionen. Zudem sei die Verschuldung im Branchenvergleich weiter hoch./gl/mis;