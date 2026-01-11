Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Krypto-Wissen: Was steckt eigentlich hinter Token Unlocks?
NVIDIA-Aktie im Ausblick 2026: Kann der Konzern 8,5 Billionen Dollar erreichen?
Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Gold, Öl & Co. in KW 2: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...
Krypto-Investition im Fokus 11.01.2026 11:03:09

So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Sui-Engagement verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Sui 5.131 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10’000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’949.07 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’495.16 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.01.2026 auf 1.793 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65.05 Prozent.

Bei 1.345 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.016 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall