|Krypto-Investition im Fokus
|
11.01.2026 11:03:09
So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Sui-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr war ein Sui 5.131 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10’000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’949.07 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’495.16 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.01.2026 auf 1.793 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65.05 Prozent.
Bei 1.345 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.016 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|72’478.64016
|-0.30%
|Handeln
|Vision
|0.07099
|-1.56%
|Handeln
|Ethereum
|2’466.90086
|-0.54%
|Handeln
|Ripple
|1.67794
|-1.09%
|Handeln
|Solana
|108.80178
|-1.49%
|Handeln
|Cardano
|0.31435
|-0.60%
|Handeln
|Polkadot
|1.67194
|-0.84%
|Handeln
|Chainlink
|10.53318
|-0.27%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.32%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-0.07%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/