So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr war ein Sui 5.131 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10’000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’949.07 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’495.16 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.01.2026 auf 1.793 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65.05 Prozent.

Bei 1.345 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.016 USD.

Redaktion finanzen.net