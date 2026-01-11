Aptos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anzeige

Aptos wurde am 10.01.2025 bei 9.163 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 109.14 Aptos im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 197.71 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.01.2026 auf 1.812 USD belief. Damit wäre das Investment 80.23 Prozent weniger wert.

Am 18.12.2025 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.451 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 9.765 USD.

Redaktion finanzen.net