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28.10.2026 15:58:22
Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün
Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.21 Prozent höher bei 25’658.00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25’489.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’719.00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 25’498.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’517.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24’242.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4.45 Prozent zu. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3.26 Prozent auf 29.82 EUR), Siemens Energy (+ 2.21 Prozent auf 131.42 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.98 Prozent auf 42.70 EUR), Merck (+ 1.52 Prozent auf 146.70 EUR) und EON SE (+ 1.21 Prozent auf 18.79 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-9.29 Prozent auf 90.76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.70 Prozent auf 57.82 EUR), Zalando (-1.24 Prozent auf 26.23 EUR), Rheinmetall (-1.19 Prozent auf 1’013.00 EUR) und Heidelberg Materials (-1.11 Prozent auf 146.75 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4’651’533 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 240.645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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