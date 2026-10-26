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Index-Performance im Blick 26.10.2026 12:26:28

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Montagmittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Montagmittag

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Deutsche Telekom
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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.77 Prozent stärker bei 25’374.83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.093 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0.215 Prozent höher bei 25’235.84 Punkten, nach 25’181.65 Punkten am Vortag.

Bei 25’217.15 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’450.09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der DAX bei 25’408.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25’099.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der DAX mit 24’239.89 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.40 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 2.86 Prozent auf 45.24 EUR), Siemens Energy (+ 2.63 Prozent auf 121.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.18 Prozent auf 41.63 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.06 Prozent auf 58.46 EUR) und Zalando (+ 2.01 Prozent auf 27.36 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-1.03 Prozent auf 25.09 EUR), BASF (-1.01 Prozent auf 51.92 EUR), Beiersdorf (-1.00 Prozent auf 83.28 EUR), EON SE (-0.46 Prozent auf 18.47 EUR) und Deutsche Börse (-0.41 Prozent auf 312.80 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’779’627 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 242.056 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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