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02.11.2026 09:15:40
Grünes Vorzeichen bei Fresenius-Aktie: Allianz erweitert Biosimilars-Portfolio - Ausblick bestätigt
Fresenius stellt die Weichen für künftiges Wachstum und schliesst eine exklusive Partnerschaft mit einem Entwicklungsspezialisten. Was Anleger wissen sollten.
Fresenius legt den weiteren Angaben zufolge für jeden Biosimilars Kandidaten die langfristige Produktionsstrategie fest und kann dabei auf das mAbxience-Netzwerk zurückgreifen. Der Bad Homburger Konzern hatte kürzlich die vollständige Kontrolle über die Biosimilars-Plattform mAbxience übernommen. Für jedes Produkt, das im Rahmen der Vereinbarung mit Wuxi Biologics, einem Auftragsunternehmen für Forschung, Entwicklung und Produktion, vermarktet wird, erhält Fresenius die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte einschliesslich der Zulassungen, und profitiert in vollem Umfang von dessen wirtschaftlichem Erfolg.
Fresenius bestätigt Ausblick
Fresenius hat im Zuge der Bekanntgabe der Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics seine Jahresprognose bekräftigt. Für das laufende Jahr plant der Bad Homburger Konzern demnach weiterhin mit einem Anstieg des Kern-Ergebnisses je Aktie um 10 bis 15 Prozent, einem organischen Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 11,5 Prozent.
Auch die Biopharma-Ziele für 2030 bestätigte der DAX-Konzern. Demnach soll der Biopharma-Umsatz gegenüber 2025 bei einer EBIT-Marge von rund 20 Prozent annähernd verdoppelt werden. Diese Prognose bezieht sich auf das bestehende vermarktete und weit fortgeschrittene Portfolio, wie Fresenius hervorhob. Die Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics komme ergänzend hinzu und erweitere das Potenzial über 2030 hinaus.
Im XETRA-Handel notiert die Aktie zeitweise 1,27 Prozent höher bei 48,40 Euro.
DJG/brb/cbr
DOW JONES
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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